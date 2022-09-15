Eyaletteki devlet ve özel yurtların 18 Eylül 'den itibaren açılacağını aktaran Sani-Bala, 19 Eylül'de ise okullarda derslerin başlatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Nijerya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor - Son Dakika

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