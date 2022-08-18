Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı

18.08.2022 00:00
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Jigawa eyaletindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Jigawa eyaletindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Jigawa Eyaleti Eğitim Komiseri Dr. Lawan Yunusa Danzomo, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde artan saldırıların endişe verici olduğunu belirtildi.

Danzomo, güvenlik sorunları nedeniyle eyalette tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Öte yandan, okulların sınav döneminde kapatılmasının, öğrenciler ve ebeveynlerde endişeye neden olduğu ifade edildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle geçen ay tüm devlet okullarında eğitime ara verilmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı - Son Dakika
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