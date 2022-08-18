Öte yandan, okulların sınav döneminde kapatılmasının, öğrenciler ve ebeveynlerde endişeye neden olduğu ifade edildi.

Danzomo, güvenlik sorunları nedeniyle eyalette tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı - Son Dakika

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