Nijerya'nın Katsina eyaletinde motosiklet kullanımı yeniden yasaklandı

Nijerya hükümeti, güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında motosiklet kullanımını yasaklamayı planlıyor ancak bu karara araç kullanıcıları itiraz ediyor.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyalette yeniden artan güvenlik sorunları nedeniyle Valiliğin yeni kararlar aldığını ve motosiklet kullanımının yeniden yasaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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