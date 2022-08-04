Okhiria, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle tüm tren seferlerinin bir sonraki emre kadar askıya alındığını ifade etti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle tüm tren seferleri durduruldu - Son Dakika

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