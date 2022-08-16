Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri idamla yargılanacak - Son Dakika
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri idamla yargılanacak

16.08.2022 15:45
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri idamla yargılanacak

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Zamfara eyaletinde yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağı bildirildi.

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Zamfara eyaletinde yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağı bildirildi.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, televizyonda yaptığı açıklamada, eyalette sık sık yaşanan silahlı saldırılara ve adam kaçırma olaylarına karşı mücadelede yasa çıkarıldığını belirtti.

Matawalle, yeni yasaya göre eyalette yakalanan silahlı çete üyelerinin, fidyecilerin ve çetelere muhbirlik yapmaktan suçlu bulunan herkesin idam cezasına çarptırılacağını söyledi.

Eyalette bundan sonra 20.00 ila 06.00 saatlerinde motosiklet kullanımının yasaklandığını aktaran Matawalle, bu kararın da hükümetin, Zamfara ve komşu eyaletlerini 10 yıldan fazla süredir rahatsız eden silahlı çeteler sorununu çözmek için çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

"Bu karar, ülkedeki silahlı çete üyelerinin faaliyetlerini azaltacak"

Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Yahuza Ahmad Getso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinin yıllardır güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Getso, Zamfara hükümetin aldığı bu kararın silahlı çetelerle mücadelede olumlu bir adım olduğunun altını çizerek, "Bu karar ülkedeki silahlı çete üyelerinin faaliyetlerini azaltacak." dedi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak, 11 Temmuz'da bir köyde düzenlenen saldırıda 18 çiftçi öldürülmüştü.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri idamla yargılanacak - Son Dakika
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