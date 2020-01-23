Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü - Son Dakika

Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği güvenlik güçlerine ait zırhlı araçla yapıldığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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