Son Dakika › Güncel › Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü - Son Dakika
Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü
6 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti.
Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği güvenlik güçlerine ait zırhlı araçla yapıldığını belirtti.
Son Dakika Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım" Son dakika: Suriye Ordusu'na saldırı: 40 ölü, 80 yaralı Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter