Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü - Son Dakika
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Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'da askeri kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda 8 asker öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde askeri kontrol noktasına gece saatlerinde zırhlı araçla gelen silahlı kişiler saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti.

Yetkililer, Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının, örgüt üyelerinin ele geçirdiği güvenlik güçlerine ait zırhlı araçla yapıldığını belirtti.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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