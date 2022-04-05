Nijerya'da askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

05.04.2022 15:49
Nijerya'da askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Birnin-Gwari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil de kaçırıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı kişiler, 28 Mart'ta eyaletin Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü - Son Dakika


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