Nijerya'da Aynı Eyalette İkinci Saldırı: 15 Ölü
52 dakika önce
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya
'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti. Polis
sözcüsü Muhammad Shehu tarafından yapılan açıklamada, Gusau bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin öldürüldüğü, 6 kadının da kaçırıldığı belirtildi.
Fulani çobanlara yönelik saldırıda birçok evin de ateşe verildiği bildirildi.
Shehu, saldırıda kaçırılan kadınların kurtarılması için operasyon başlattıklarını aktardı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde otlak sıkıntısına bağlı olarak sık sık çoban ve çiftçi çatışmaları yaşanıyor. Hafta sonu yaşanan çatışmalarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:15 Kaynak: AA
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