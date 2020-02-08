Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama

Nijerya'nın Ekiti Eyaletinde eyalet bakanlıklarının yer aldığı bölgede patlama meydana geldi.

Yetkililer patlamanın Patlayıcı Madde İmha Ofisi'nde meydana geldiğini duyurdu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Patlama sonrası ofis ve ofis çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.