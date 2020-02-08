Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama - Son Dakika Dünya

Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama

7 saat önce

Nijerya'nın Ekiti Eyaletinde eyalet bakanlıklarının yer aldığı bölgede patlama meydana geldi.

Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama, System.String[]

Nijerya'nın Ekiti Eyaletinde eyalet bakanlıklarının yer aldığı bölgede patlama meydana geldi.

Yetkililer patlamanın Patlayıcı Madde İmha Ofisi'nde meydana geldiğini duyurdu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Patlama sonrası ofis ve ofis çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.


Nijerya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:45:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]