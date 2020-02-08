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Nijerya'da bakanlıkların olduğu bölgede patlama
7 saat önce
Nijerya'nın Ekiti Eyaletinde eyalet bakanlıklarının yer aldığı bölgede patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
Nijerya'nın Ekiti Eyaletinde eyalet bakanlıklarının yer aldığı bölgede patlama meydana geldi.
Yetkililer patlamanın Patlayıcı Madde İmha Ofisi'nde meydana geldiğini duyurdu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi. Patlama sonrası ofis ve ofis çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.
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