Son Dakika Haberleri: Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın
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Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın

1 saat önce

Nijerya'da Unity Bankası merkez binasında yangın çıktı.

Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın, System.String[]
Nijerya'da Unity Bankası merkez binasında yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Nijerya'nın Lagos kentinde bulunan Unity Bankası merkez ofis binasında yangın çıktı. Bankaya ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Merkez ofis binamızın bir katında çıkan yangını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle oluşan hasar tespit ediliyor ve yangına kimsenin zarar görmediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yanan binanın görüntüsü
-Farklı açıdan görüntüler
-Yükselen dumanlar


Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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