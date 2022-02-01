Nijerya'da başörtülü kız öğrencilere saygı gösterilmesi çağrısı - Son Dakika

Nijerya'da başörtülü kız öğrencilere karşı tacizlere son verilmesi çağrısı yapıldı.

Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" dolaysıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede başörtünün Müslüman kadın ve kızların kimliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ülkenin bazı okullarında Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmalarının yol açtığı tartışmaların endişe verici olduğunu altını çizen Makinde, başörtülü öğrencilere saygı gösterilmesini istedi.

Makinde, ülkede tüm vatandaşların dini özgürlüklere sahip olduğunu belirterek, başörtüsü üzerinden yapılan tartışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kwara eyaletindeki okullarda başörtüsü tartışması

Nijerya hükümeti, Kwara eyaletinde tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takabilmesi için 26 Şubat 2021'de serbestlik kararı alacağını duyurmuştu.

Kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart 2021'de, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü takabilmesi konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart 2021'de yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.