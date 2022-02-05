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Nijerya'da başörtüsü protestosunda ölen kişi için soruşturma çağrısı - Son Dakika

Nijerya'da başörtüsü protestosunda ölen kişi için soruşturma çağrısı

05.02.2022 21:40
Nijerya'da başörtüsü protestosunda ölen kişi için soruşturma çağrısı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde başörtüsü protestosunda hayatını kaybeden kişi için soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde başörtüsü protestosunda hayatını kaybeden kişi için soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Kwara Eyaleti Müslüman Paydaşları Başkanı Alhaji Isiaq Agbaje, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin İlorin bölgesinde başörtüsü protesto sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Agbaje, protesto sırasında hayatını kaybeden Habeeb Mustafa için hükümetin soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

Okulun acilen kapatılması ve öğrencilerin kriz çözülene kadar diğer okullara taşınması çağrısında bulunan Agbaje, eyalette huzur ve barış istediklerini aktardı.

Kwara eyaletinde öğrencilere başörtüsü serbestisi getiren karara rağmen, 3 Ocak'ta bir okulda başörtülü öğrencilere izin verilmemesi nedeniyle Müslümanlar tarafından protesto düzenlemişti.

Protesto sırasında çıkan şiddet olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da başörtüsü protestosunda ölen kişi için soruşturma çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da başörtüsü protestosunda ölen kişi için soruşturma çağrısı - Son Dakika
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