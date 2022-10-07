Nijerya'da batan teknede 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da batan teknede 26 kişi hayatını kaybetti

07.10.2022 00:48
Nijerya'da batan teknede 26 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırılardan kaçan kişilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırılardan kaçan kişilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara'da silahlı çete üyelerinden kaçan kişilerin bulunduğu tekne Bukkuyum civarında battı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hükümet, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da batan teknede 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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