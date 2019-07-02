Son Dakika Haberleri: Nijerya'da batan yolcu teknesi
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Nijerya'da batan yolcu teknesi

31 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Egbin Nehri'nde yolcu teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Nijerya'da batan yolcu teknesi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Egbin Nehri'nde yolcu teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.
Oke-Osanyintolu, 10 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Çalışmaların kötü hava şartları nedeniyle kesintili yürütüldüğüne işaret eden Oke-Osanyintolu, "En yakın zamanda arama kurtarma çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz." dedi.
Egbin Nehri'nde dün içinde 27 kişinin bulunduğu tekne, kapasitesinin üzerinde yük taşıması sebebiyle batmış, kazadan 3 kişi sağ kurtulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:56 Kaynak: AA
Nijerya, Afrika, Güncel
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