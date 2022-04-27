Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı - Son Dakika
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Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı

27.04.2022 23:36
Nijerya'da bayramda bombalı saldırı uyarısı

Nijerya hükümeti, ülkede Ramazan Bayramı'nda olası bombalı saldırılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Nijerya hükümeti, ülkede Ramazan Bayramı'nda olası bombalı saldırılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Sözcüsü Peter Afunanya, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun silahlı çetelerin kritik altyapıya, ibadethanelere ve eğlence merkezlerine saldırı düzenleme planını ortaya çıkardığını belirtti.

Afunanya, Ramazan Bayramı sırasında halkın olası bombalı saldırılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da son olarak 4 Nisan'da Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ramazan Bayramı, Saldırı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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