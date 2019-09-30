Son Dakika Haberleri: Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı
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Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

1 saat önce

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta hamine bırakıldıktan sonra doğacak çocukları satılmak üzere kaçırılan 19 genç kadın polis tarafından kurtarıldı. 'Bebek fabrikası' olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı.

Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı, System.String[]

Nijerya'nın Lagos kentinde hamile bırakılmak üzere kaçırılan ve doğacak çocukları satılmak istenen 19 genç kadın polis tarafından kurtarıldı. 'Bebek fabrikası' olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı.


Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül'de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişininse arandığını kaydetti.

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Nijerya, Bebek, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:16 
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