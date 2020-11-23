Nijerya'da benzin fiyatının düşürülmesine ilişkin görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı - Son Dakika

Nijerya'da benzin fiyatının düşürülmesine ilişkin görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı

23.11.2020 18:15
Nijerya'da benzin fiyatının düşürülmesine ilişkin görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı, System.String[]

Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan benzin fiyatının düşürülmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan benzin fiyatının düşürülmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) Başkan Yardımcısı Joe Ajaero, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede artan benzin fiyatının indirilmesi için hükümetle yapılan görüşmeden olumlu sonuç alamadıklarını belirtti.

Hükümetle dün yapılan görüşme sırasında işçi sendikaları üyelerinin toplantıyı terk ettiğini aktaran Ajaero, "Hükümet, görüşmede isteklerimizi yerine getirmeye hazır değildi. Bizi kışkırttılar, bu yüzden biz de toplantıyı terk ettik." dedi.

Ajaero, hükümete benzin fiyatını düşürmesi için zaman tanındığını kaydederek, aksi takdirde hükümetin istemeyeceği bir karar almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Petrol zengini ülke Nijerya'da son 4 ayda yakıt fiyatları 4 kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına ise yüzde 80 zam yapıldı.

Nijerya, Benzin, Abuja, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da benzin fiyatının düşürülmesine ilişkin görüşmelerde olumlu sonuç alınamadı - Son Dakika


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