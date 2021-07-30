Nijerya'da beraat eden Şii lider Zakzaki'ye karşı yeniden dava açıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaleti hükümeti, 28 Temmuz'da beraat eden Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'ye karşı yeniden dava açtı.

Kaduna Savcılık Müdürü Dari Bayero, yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin, mahkemenin beraat kararından memnun olmadığını, bu nedenle Federal Yüksek Mahkemede yeniden Zakzaki'ye karşı dava açtığını belirtti.

Zakzaki'ye karşı suçlamaların terörizmin yanı sıra eyalet ve federal hükümete karşı vatana ihanet sınırında olduğunu kaydeden Bayero, Şii liderin suçlandığı bazı eylemlerinin de 2015'ten önceye dayandığını söyledi.

Bayero, yeni suçlamalarla mahkemenin, bunlara cevap vermesi için Zakzaki'nin tutuklanmasına karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaduna Eyaleti Yüksek Mahkemesi, 4 yıldır yargılanan Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin beraatine 28 Temmuz'da karar vermişti.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine, Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin öldüğünü duyururken, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bu sayının 300'den fazla olduğunu iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Zakzaki, operasyonda başkent Abuja'da gözaltına alınmış, 2017'de çıkarıldığı ilk duruşmada Kaduna'da ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.

Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin, Hindistan'da tedavi için şartlı serbest bırakılmasına karar vermiş, Zakzaki, 13 Ağustos 2019'da gittiği Hindistan'dan 3 gün sonra tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.