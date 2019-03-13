Nijerya'da Bina Çöktü

Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.



Nijerya'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokul bulunan binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. - LAGOS

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