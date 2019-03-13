Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Bina Çöktü

Nijerya'da Bina Çöktü

1 saat önce

Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Nijerya'da Bina Çöktü, System.String[]
Nijerya'da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokul bulunan binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. - LAGOS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa
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