Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:42 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın Plateau
eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzey Orta Bölge Koordinatörü Rufai Kabiru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 4 kişinin ise kurtarıldığını kaydeden Kabiru, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Kabiru, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.
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