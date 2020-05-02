Nijerya'da bina çöktü: 15 ölü - Son Dakika

Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

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