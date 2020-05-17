Nijerya'da bir ayda 350 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da bir ayda 350 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir ayda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 350 örgüt üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir ayda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 350 örgüt üyesi öldürüldü. Barış ve Terörle Mücadele Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, ordunun, ülkenin Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi. Raporda, son bir ayda ordunun düzenlediği operasyonlarda 350 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, 500'den fazla teröristin yaralandığı aktarıldı. Operasyonlarda teröristlere ait araç, silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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