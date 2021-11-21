Nijerya'da bir eyalette motosiklet satışı yasaklandı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerle mücadele kapsamında motosiklet satışının yasaklandığı bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerle mücadele kapsamında motosiklet satışının yasaklandığı bildirildi. Niger Eyaleti Hükümet Sekreteri Ahmed Matane, yaptığı açıklamada, Niger Valisi Abubakar Sani Bello'nun eyalette silahlı kişilerle mücadele için motosiklet satışını yasakladığını belirtti. Matane, yasağın silahlı kişilerin artık fidye olarak motosiklet talep etmesinden de kaynaklandığını bildirdi. Hükümetin uyguladığı yasağın halka açacağı rahatsızlıkların da farkında olduğunu işaret eden Matane, yasağın masum vatandaşların üzerinde kargaşaya neden olan silahlı kişilerin faaliyetlerini ortadan kaldırmayı amaçladığını kaydetti. Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle daha önce Niger ve bazı eyaletlerde motosiklet kullanmak yasaklanmıştı. Niger eyaletinde son olarak 16 Kasım'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi kaçırılmıştı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Nijerya'da bir eyalette motosiklet satışı yasaklandı - Son Dakika

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