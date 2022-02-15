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Nijerya'da bir haftada 42 kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da bir haftada 42 kişi öldürüldü

15.02.2022 00:19
Nijerya'da bir haftada 42 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen hafta 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen hafta 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 6-12 Şubat'ta ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda 10'u polis ve 42 kişi öldü, onlarca kişi kaçırıldı ve yaralandı.

Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 39 üyesini etkisiz hale getirmiş, 1000'den fazla terörist teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir haftada 42 kişi öldürüldü - Son Dakika


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