Son Dakika Haberleri: Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı

19 dakika önce

Afrika’da ülkelerinden Njierya’da insan kaçırma vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılanlardan 14’ü ise Türk vatandaşı.

Nijerya'da bir haftada 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı, System.String[]
Afrika'da ülkelerinden Njierya'da insan kaçırma vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken, 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılanlardan 14'ü ise Türk vatandaşı. Yetkililer kaçırılan Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki hafta ise 16 kişi öldürülürken bu sayı son haftada 72'ye yükseldi. Öldürme ve kaçırma vakalarının artmasına rağmen Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai, ordunun bu olayları önlemede ülke çapında önemli başarı gösterdiğini savundu.
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Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:22 
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