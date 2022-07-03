Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

03.07.2022 01:31
Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.

Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.

Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Valentino, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir kilisede papaz tarafından rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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