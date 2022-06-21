Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

21.06.2022 21:50
Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı açıklamada, 1-19 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 17 eyalete yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfında 41 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü kaydeden Adetifa, bir kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Adetifa, salgına karşı önlemlerin alındığını ve çeşitli kampanyaların başlatıldığını ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti - Son Dakika
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