Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı baskında 20 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı baskında 20 kişi kaçırıldı

07.06.2022 23:55
Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı baskında 20 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir köye silahlı kişilerce düzenlenen baskında 20 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir köye silahlı kişilerce düzenlenen baskında 20 kişi kaçırıldı.

Zamfara Valiliği yetkilisi Abu-Bello Furfuri, yerel basına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Bungudu köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendiğini belirtti.

Furfuri, baskında aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Furfuri, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını aktardı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 8 Mayıs'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı baskında 20 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir köye düzenlenen silahlı baskında 20 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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