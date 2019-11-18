Son Dakika Haberleri: Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü
Son Dakika Güncel Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü - Son Dakika

Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü

6 saat önce

Nijerya'nın Lagos şehrinde, bir sitede kafes içinde beslenen aslan, özel ekip tarafından sakinleştirildikten sonra hayvanat bahçesine götürüldü.

Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü, System.String[]

Nijerya'nın Lagos şehrinde, bir sitede kafes içinde beslenen aslan, özel ekip tarafından sakinleştirildikten sonra hayvanat bahçesine götürüldü.

Lagos Çevre ve Özel Suçlar Komitesi Başkanı Yinka Egbeyemi, yerel basına yaptığı açıklamada, kentin lüks semtlerinden Victoria Island'da lüks bir sitede, kafes içinde 2 yaşında bir aslanın yaşadığının tespit edildiğini bildirdi.

Egbeyemi, özel bir ekip tarafından sakinleştirilen aslanın, yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldüğünü kaydetti.

Aslanın, siteye 2 ay önce kiracı olarak taşınan bir Hint vatandaşına ait olduğu, söz konusu kişinini, "dairesindeki tadilat nedeniyle" aslanı apartmanda beslediğini söylediği aktarıldı.

Sitenin, cuma gününden bu yana şikayetler nedeniyle yetkililer tarafından izlendiği ve aslanın sahibinin de polis tarafından sorgulandığı vurgulandı.

Yerel basın, aslanın "güvenliği sağlama" amaçlı sitede tutulduğunu yazdı.

Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da bir sitede beslenen aslan, hayvanat bahçesine götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]