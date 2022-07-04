Nijerya'da bir yılda 60 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da bir yılda 60 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

04.07.2022 15:21
Nijerya'da bir yılda 60 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir yılda 60 binden fazla terör örgütü Boko Haram ve ISWAP üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir yılda 60 binden fazla terör örgütü Boko Haram ve ISWAP üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Teröristlere karşı yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP'tan Temmuz 2021'den itibaren 60 binden fazla teröristin teslim olduğunu belirtti.

Musa, teslim olanların yaklaşık 30 bininin kadın ve çocuk olduğunu kaydederek "Teslim olanlara hem savaşçılar hem de savaşçı olmayanlar dahildir." dedi.

Teröristlerin teslim olmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Musa, ordunun teröristlere karşı operasyonunu sürdüreceğini söyledi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın Sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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