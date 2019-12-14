Nijerya'da Boko Haram 19 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram 19 kişiyi öldürdü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinde Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram 19 kişiyi öldürdü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinde Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, örgütün, eyalete bağlı Mamuri köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda biri polis 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, örgütün temmuzda kaçırdığı 6 yardım gönüllüsünün 4'ü daha öldürüldü.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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