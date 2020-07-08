Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyonda 17 terörist öldürüldü - Son Dakika

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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