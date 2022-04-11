Nijerya'da Boko Haram'dan etkilenen 30 bin aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram saldırılarından etkilenen 30 bin aileye ramazan yardımı yapıldı.

Borno Eyaleti Valiliği Sözcüsü Malam İsa Gusau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum'un, ramazan vesilesiyle eyaletin farklı bölgelerinde çeşitli yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret eden Gusau, "Bu nedenle Vali Zulum, eyaletin Maiduguri, Gwoza, Bama ve Pulka gibi yerlerde terör saldırılardan etkilenen 30 bin aileye gıda yardımında buldu." dedi.

Gusau, teröristlerin saldırılarında yetim kalan binlerce çocuğa da bayram kıyafeti dağıtıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.