Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan sığınmacıların kampında yangın: En az 14 kişi yanarak can verdi. 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Alevler sebebiyle kampta 1.250 kişi de evsiz kaldı.View on euronews