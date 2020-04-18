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Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan sığınmacıların kampında yangın: En az 14 kişi yanarak can verdi
6 saat önce
Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan sığınmacıların kampında yangın: En az 14 kişi yanarak can verdi.
Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan sığınmacıların kampında yangın: En az 14 kişi yanarak can verdi. 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Alevler sebebiyle kampta 1.250 kişi de evsiz kaldı.View on euronews
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18.04.2020 07:05:44. #1.13#
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