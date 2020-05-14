Nijerya'da Boko Haram ile ordunun çatışmasında 9 terörist öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, ordu ile terör örgütü Boko Haram arasında çıkan çatışmada 9 terörist öldürüldü.

Nijerya Ordu Sözcü Vekili Musa Sagir, basına yaptığı açıklamada, örgütün, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 teröristin öldürüldüğünü söyleyen Sagir, teröristlere ait iki araç ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Sagir, çatışmada iki askerin ağır yaralandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.