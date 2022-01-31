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Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 4'ü serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 4'ü serbest bırakıldı

31.01.2022 17:07
Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 4'ü serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında kaçırılan kızlardan 4'ü serbest bırakıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında kaçırılan kızlardan 4'ü serbest bırakıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram, Chibok bölgesinde kaçırdığı öğrencilerden 4'ünü serbest bıraktı.

Öte yandan, ordu, Borno eyaletine bağlı Bala Maduri bölgesinde teröristlere karşı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi ve teröristlerin kampı imha edildi.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 4'ü serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 4'ü serbest bırakıldı - Son Dakika
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