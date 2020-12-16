Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı yüzlerce öğrencinin 17'si kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Katsina eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin 17'si kurtarıldı.

Katsina Valisi Aminu Masari, bir radyoya yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde Boko Haram tarafından bir yatılı okulunda kaçırdığı yüzlerce öğrencinin ardından teröristlere operasyon düzenlediğini belirtti.

Masari, operasyonda 17 öğrencinin kurtarıldığını, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kurtarılan öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini aktaran Masari, "Kaçırılan öğrencilerin çoğunluğu komşu eyaleti Zamfara ormanında. Kurtarılmaları için çabalar sürüyor." dedi.

600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti.

Bölge halkı da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.