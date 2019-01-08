Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram'ın Kontrol Ettiği 20 Bölge Ele Geçirildi

Nijerya'da Boko Haram'ın Kontrol Ettiği 20 Bölge Ele Geçirildi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 3 yılda Boko Haram terör örgütüyle mücadelede örgütün kontrol ettiği 20 bölgeyi ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya'da Boko Haram'ın Kontrol Ettiği 20 Bölge Ele Geçirildi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 3 yılda Boko Haram terör örgütüyle mücadelede örgütün kontrol ettiği 20 bölgeyi ele geçirildiği bildirildi.

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Boko Haram saldırılarının 2013-2014 yıllarında en yüksek noktaya ulaştığını ve örgütün eyaletteki 27 bölgeyi kontrolü altına aldığını hatırlattı.

Ordunun yürüttüğü başarılı operasyonlarla 2015'ten bu yana örgütün zayıflatıldığını belirten Shettima, "Örgütün kontrol ettiği bölgelerin 20'si kurtarıldı." dedi.

Shettima, bu bölgelerdeki halk için yaklaşık 30 bin ev inşa edildiğini kaydetti.

Yüzlerce örgüt üyesinin teslim olduğunu bildiren Shettima, örgüt tarafından rehin tutulan yüzlerce kişinin kurtarıldığını ve teslim olan örgüt üyelerinin rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alındığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Boko Haram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da Düzenlenecek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:00:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram'ın Kontrol Ettiği 20 Bölge Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]