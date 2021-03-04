Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisi kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisi kurtarıldı

04.03.2021 00:31
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisi kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisinin kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisinin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, terör örgütünün Dikwa bölgesinde düzenlediği saldırının ardından ordu örgüt üyelerine yönelik harekete geçti.

Operasyonda örgütün rehin aldığı 20 erkek ve 6 kadın insani görevlisi kurtarıldı ve Maiduguri'de hükümete teslim edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 26 insani yardım görevlisi kurtarıldı - Son Dakika


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