Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İliyasu, operasyonda 28 çocuk ve kadının kurtarıldığını söyledi.

Operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığı bilgisini paylaşan İliyasu, örgüte ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

2009'dan bu yana şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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