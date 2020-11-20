Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk kurtarıldı

20.11.2020 00:15
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk operasyonla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk operasyonla kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda çok sayıda kadın ve çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda örgütün üyesinin de yaralı halde kaçtığını ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Bu arada kadın ve çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Boko Haram, Nijerya, Terör, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kadın ve çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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