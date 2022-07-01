Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı

Kurtarılan kız öğrencinin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Musa, daha sonra ailesine teslim edilmesi amacıyla eyalet hükümetine teslim edileceğini söyledi.

Nijerya 'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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