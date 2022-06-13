Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü

13.06.2022 23:30
Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evlerine döndü.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evlerine döndü.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, eyalette teröristlere karşı mücadelede büyük başarı kaydedildiğini ve bölgelerde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Zulum, saldırılardan kaçan 2 bin 500 ailenin evlerine geri döndüğünü kaydetti.

???????Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 bin 500 aile evine döndü - Son Dakika
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