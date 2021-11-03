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Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl sonra açıldı - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl sonra açıldı

03.11.2021 23:48
Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl sonra açıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, eyalette Boko Haram ile mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Zulum, terör saldırıları nedeniyle kapatılan Bamaki ve Banki yollarının 9 yıl aradan sonra yeniden açıldığını, bölgede güvenliğin sağlandığını ifade etti.

Açılan yolların Nijerya ile komşu Kamerun ve Çad arasındaki ticari faaliyetleri yeniden canlandıracağını söyleyen Zulum, ayrıca ordunun eyalette gösterdiği çabaların, bu yıl şimdiye kadar girilemeyen alanlarda çiftçilik faaliyetlerinin gelişmesine yol açtığını ifade etti.

Bamaki ve Banki yolları, Borno eyaletinde artan Boko Haram saldırıları nedeniyle 2012'de kapatılmıştı.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl sonra açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle kapatılan yollar 9 yıl sonra açıldı - Son Dakika
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