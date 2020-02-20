Nijerya'da Boko Haram saldırılarının sona ermesi için oruç ibadetine başlandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram saldırılarının sonra ermesi için halk oruç tutuyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, basına yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan Boko Haram saldırılarının sona ermesi için bugün dahil 5 gün oruç tutulacağını belirtti.

Bölgede Hristiyan ve Müslüman ayrımı yapılmadan oruç tutulacağını kaydeden Zulum, "Borno meselesi hepimizindir. Bu süreçte eyaletin 27 bölgesinde namazlarda dua edilecek. Ayrıca Hristiyan liderleriyle konuştum onlar da ibadethanelerde dua edecek." dedi.

Zulum, 2009'dan bu yana örgütün saldırılar düzenlediğinin altını çizerek, örgüte karşı mücadelenin yetersiz kaldığını kaydetti.

Borno eyaletinde geçen hafta Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.