Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 10 Ölü

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 10 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 10 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesindeki askeri noktaya saldırarak çok sayıdaki evi ateşe verdi.

Örgütün düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ağır yaralandı. Saldırının ardından örgütle ordu mensupları arasında çatışma çıktı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Boko Haram, Güncel
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