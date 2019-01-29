Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 12 Ölü

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 12 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 12 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde örgüt silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgede yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırının ardından örgüt ile ordunun arasında çıkan çatışmada çok sayıda asker kayboldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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