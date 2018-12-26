Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 13 Ölü

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 13 Ölü

2 saat önce

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 13 Ölü, System.String[]
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütü tarafından dün gece düzenlenen saldırıda 13 asker ve polisin öldüğünü açıkladı.

Nwachukwu, Maiduguri ile Damaturu şehri arasındaki yoldaki devriye ve koruma görevi yapan güvenlik görevlilerinin pusuya düşürüldüğünü ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Nijerya, Boko Haram, Güncel
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