Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haramlı teröristler, Borno eyaletine bağlı Chibok bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi kaçırıldı.

Teröristler bölge halkının evlerini kundakladı, gıdalarını gasbetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.