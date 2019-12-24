Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü

6 saat önce

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram'ın Borno eyaletinin Biu bölgesinde düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Öte yandan, Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Damaturu bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda aralarında 9 çocuğun bulunduğu 18 kişinin kurtarıldığını aktaran İliyasu, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

İliyasu, operasyonda çok sayıda Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da terör örgütünün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti! Kan donduran detaylar Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk

Son Dakika Haberleri
00:59 İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Son Dakika
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]